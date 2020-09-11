Чанчунь, Китай, , 05:05 — REGNUM Провинция Цзилинь на северо-востоке Китая активно развивает возможности ведения морской экономики, сообщает 11 сентября агентство Синьхуа.

Власти региона представили план развития морской экономики в специальной демонстрационной зоне города Хуньчунь, расположенного на границе провинции. Ожидается, что данный район станет важной платформой развития этого направления экономики.

Этот район улучшит связь со столицей провинции городом Чанчунь и рядом городов в центральном Китае, а также укрепит сотрудничество с портовым городом Нинбо в провинции Чжэцзян на востоке страны.

Хуньчунь расположен на границе Китая, России и Корейской Народно-Демократической Республики, в 71 км от российского порта Зарубино.