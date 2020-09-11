Вашингтон, , 03:21 — REGNUM Существенные разногласия между Международным валютном фондом (МВФ) и властями Белоруссии по поводу предоставления стране экстренной финансовой помощи, направленной на сглаживание последствий пандемии нового коронавируса и ухудшения экономической ситуации в мире, не удалось преодолеть, заявил официальный представитель финансовой организации Джерри Райс в ходе брифинга.

Таким образом, республика останется без необходимых ей средств. Заявление на предоставление помощи было направлено Белоруссией еще в марте.

По словам Райса, для выделения кредита МВФ требуются гарантии прозрачности и принятие определенных политических шагов, которые позволили бы обеспечить эффективное использование средств и экономическую стабильность.

Представитель организации пояснил, что под гарантиями подразумеваются «меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции в рамках рекомендаций ВОЗ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джерри Райс заявил, что Украина, чтобы получить очередной кредит от МВФ должна обеспечить «независимость» своих антикоррупционных органов.

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