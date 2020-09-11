Нью-Йорк, США, , 01:53 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США к окончанию торгов 11 сентября значительно понизились из-за сброса участниками рынка акций технологических компаний.

К концу сессии на Уолл-стрит индекс Dow Jones опустился на 405,89 пункта (1,45%), до 27 534,58 пункта.

S&P 500 упал на 59,77 пункта (1,76%), до 3339,19 пункта. Nasdaq упал на 221,97 пункта (1,99%), до 10 919,59 пункта.

Драйверы падения — крупные технологические компании США — потеряли за сессию от одного до трёх процентов своей стоимости. Котировки акций Apple понизились на 3,01%, Amazon — на 3%, Microsoft — на 2,60%, Alphabet — на 1,17%.

Как сообщало ИА REGNUM, фондовый рынок США не удержался в «зелёной зоне» 10 сентября, во второй половине торговой сессии все основные индексы Уолл-стрит просели на 1−1,5%.

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