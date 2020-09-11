Нью-Йорк, США, , 01:01 — REGNUM Для начала расследования инцидента с блогером Алексеем Навальным у России нет данных из Германии, заявил 10 сентября постепред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза ООН по вопросу ликвидации сирийского химического оружия.

«Мы не получили никаких доказательств от Германии, которые позволили бы нам сделать заключение, что речь идет о преднамеренном преступлении», — сказал он.

Небензя добавил, что российские врачи, которые спасли блогера, не обнаружили никаких следов химического оружия в его анализах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что обсуждение инцидента с Навальным началось по инициативе представителей Великобритании и Бельгии. Они использовали заседание Совбеза ООН, посвящённое ликвидации химоружия в Сирии, для того, чтобы потребовать от Москвы «полного и прозрачного расследования».