Подгорица, , 00:52 — REGNUM 10 сентября на официальной странице Европейского союза в Facebook было указано, что Европейский союз выделил Черногории безвозвратную финансовую помощь в размере 610 миллионов евро в период с 2007 года. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RTCG 10 сентября.

«ЕС является не только крупнейшим донором и инвестором, но и настоящим другом Черногории и ее граждан, как в благополучные, так и в трудные времена. С 2007 года ЕС выделил Черногории более 610 миллионов евро финансовой помощи на безвозмездной основе», — было объявлено на официальной странице Европейского союза в Facebook.

Из этих 610 миллионов евро треть денег выделялось из дополнительных грантов ЕС. Европейский союз больше всего пожертвовал на нужды транспортного сектора — 76,3 миллионов евро и сектора охраны окружающей среды и климата — 75,6 миллионов евро. На нужды сферы демократического управления было пожертвовано 70,9 млн евро, в то время как на укрепление верховенства закона выделено 70,3 млн евро. На усиление социальной политики было выделено 49,9 млн евро, а на конкурентоспособность и инновации — 24,3 млн евро.