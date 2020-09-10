Пермь, , 18:47 — REGNUM В четверг, 10 сентября, временно исполняющий обязанности главы Пермского края Дмитрий Махонин подписал дорожную карту по взаимодействию промышленного комплекса Пермского края и организаций группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.

Подписи в документе поставили также представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Сергей Андронов и министр промышленности Прикамья Алексей Чибисов.

Дмитрий Махонин напомнил, что ранее было подписано соглашение между Пермским краем и ПАО «ЛУКОЙЛ» о сотрудничестве сроком на пять лет.

«Сегодняшняя дорожная карта — это первый документ, который детально раскрывает те сферы сотрудничества, по которым мы будем взаимодействовать. Для правительства региона очень важно, чтобы вместе с крупными предприятиями развивался и малый бизнес. Это уже одиннадцатая дорожная карта, которая подписана в Прикамье, и наша задача нарастить ежегодный объем заказов от крупного бизнеса с 35 до 70 млрд рублей — это план на ближайшую пятилетку. Даже без подписания документов мы видим перспективы развития, и очень радует, что организации группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае отдают приоритет региональным подрядчикам», — подчеркнул Дмитрий Махонин.

Дорожная карта по взаимодействию промышленного комплекса Пермского края и региональной Группы «ЛУКОЙЛ» закрепляет намерения и планы по дальнейшему сотрудничеству. Так, согласно документу, до 2024 года планируется развивать промышленную кооперацию, продолжать внедрять цифровые технологии и новые системы подготовки специалистов, вести обмен лучшими практиками в области менеджмента и экологии. Результатом совместной работы станет увеличение доли отечественных эффективных технологий, оборудования, систем и материалов, программных продуктов, используемых на объектах Группы «ЛУКОЙЛ», сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

В частности, региональные предприятия — участники промкооперации с холдингом предоставят в «ЛУКОЙЛ» свои предложения по поставкам высокотехнологичной продукции и услуг, в том числе инновационной и импортозамещающей.

В свою очередь, представители компании определят приоритетный перечень направлений закупок. Вместе с тем, продолжится сотрудничество в рамках взаимодействия с вузами в части научных и прикладных исследований, а также подготовки высококвалифицированных специалистов для работы в нефтяной отрасли.