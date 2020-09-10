Чжэцзян, , 17:35 — REGNUM Из города Цзиньхуа восточно-китайской провинции Чжэцзян в столицу Азербайджана Баку отправился грузовой поезд с сотней стандартных контейнеров китайских экспортных товаров, сообщает 10 сентября Синьхуа со ссылкой на информацию, полученную из шанхайского отделения Китайской железнодорожной корпорации.

Отмечается, что это уже двенадцатый по счету маршрут грузоперевозок Китай — Европа; конечным пунктом прибытия состава обозначен казахстанский порт Актау на восточном побережье Каспийского моря, откуда контейнеры будут переправлены паромом в бакинский порт Алят. Ожидается, что время транспортировки по этому маршруту составит от 15 до 18 дней. После того, как частота отправлений составов стабилизируется, ожидается открытие обратного рейса из Азербайджана в Китай.