Москва, 10 сентября 2020, 16:40 — REGNUM Показатели роста ипотечного кредитования в России не должны становиться самоцелью для коммерческих институтов, считает доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова. Об этом она заявила 10 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в России на 1 июля 2020 года задолженность по ипотечным кредитам составила более 8 трлн рублей.
Как подчеркнула экономист, скорее всего, в дальнейшем фактор реальных доходов будет одним из определяющих для развития ипотечного кредитования.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Воронкова сказала, что ипотеку можно отнести к драйверам экономического роста.
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