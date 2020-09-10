Москва, , 16:40 — REGNUM Показатели роста ипотечного кредитования в России не должны становиться самоцелью для коммерческих институтов, считает доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова. Об этом она заявила 10 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в России на 1 июля 2020 года задолженность по ипотечным кредитам составила более 8 трлн рублей.

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«Показатели роста ипотечного кредитования не должны становиться самоцелью для коммерческих институтов. В условиях падения реальных доходов населения и роста безработицы для банков высоки кредитные риски — риски невозврата. Тревожные сигналы российского рынка ипотечного кредитования — рост просроченной задолженности, составляющей в среднем 0,9% (на 1 августа). В годовом выражении ее рост сегодня равен 3,2%, — сказала Воронкова. — Особые проблемы по задолженности по валютной ипотеке, где доля просроченной задолженности равна 43,2%».

Как подчеркнула экономист, скорее всего, в дальнейшем фактор реальных доходов будет одним из определяющих для развития ипотечного кредитования.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Воронкова сказала, что ипотеку можно отнести к драйверам экономического роста.

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