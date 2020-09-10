Москва, , 16:20 — REGNUM Ипотеку можно отнести к драйверам экономического роста, считает доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова. Об этом она заявила 10 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в России на 1 июля 2020 года задолженность по ипотечным кредитам составила более 8 трлн рублей.

Ипотека Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Ипотеку можно отнести к драйверам экономического роста, так как она обладает большим мультипликативным эффектом. С учетом этого политика ключевой ставки Банка России — серьезная поддержка таких инструментов, как ипотека, которые заставляют деньги населения работать активнее. Вложение в них личных финансовых средств, с одной стороны, стимулирует экономику, а с другой — способствует решению насущной социальной задачи, — сказала Воронкова. — Пакет правительственных мер по поддержке ипотеки, последовавшее за этим снижение средневзвешенной ставки по ипотечным кредитам — на 1,72 процентных пункта по состоянию на 1 августа по сравнению с началом года — стали основными причинами того, что в августе на 5% перекрыт рекордный показатель объемов ипотечного кредитования января».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Банка России, долги по ипотеке на 1 июля составили 8,2 трлн рублей, что на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.