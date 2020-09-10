Москва, , 16:13 — REGNUM Число российских предпринимателей сокращается само собой в связи со сверхскоростной консолидацией бизнеса, осложненной пандемией, считает профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Об этом он заявил 10 сентября корреспонденту ИА REGNUM. Так он прокомментировал рассуждения министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова о том, маркировка товаров может способствовать выходу из «тени» части российского бизнеса.

«Число российских предпринимателей сокращается само собой в связи со сверхскоростной консолидацией бизнеса, осложненной пандемией. Рост количества ИП поддерживается компаниями — участниками рынка, которым это выгодно в целях оптимизации бизнес-процессов, — сказал Чеглов. — Товародвижение все в больших объемах идет через розничные торговые сети, и само по себе становится прозрачнее, а впереди еще отмена ЕНВД. Большинство «серых» предпринимателей сами по себе вымрут в ближайшей перспективе или войдут в сферы различных систем. Это нормальная эволюция».

Ну, а расширение сферы маркированной продукции, как пояснил Чеглов, будет тому способствовать, но решающим фактором не станет.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Манутрова, «внедрение маркировки повлекло за собой выход из тени отдельных компаний».