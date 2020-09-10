Москва, 10 сентября 2020, 16:13 — REGNUM Число российских предпринимателей сокращается само собой в связи со сверхскоростной консолидацией бизнеса, осложненной пандемией, считает профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Об этом он заявил 10 сентября корреспонденту ИА REGNUM. Так он прокомментировал рассуждения министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова о том, маркировка товаров может способствовать выходу из «тени» части российского бизнеса.
Ну, а расширение сферы маркированной продукции, как пояснил Чеглов, будет тому способствовать, но решающим фактором не станет.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Манутрова, «внедрение маркировки повлекло за собой выход из тени отдельных компаний».