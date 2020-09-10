Майкоп, , 15:59 — REGNUM Правительство России дополнительно выделило Адыгее более 118 млн рублей на выплаты безработным в рамках деятельности по поддержке граждан в период пандемии COVID-19. Средства будут направлены из резервного фонда правительства РФ, сообщили ИА REGNUM 10 сентября в пресс-службе главы и правительства региона.

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Также принято решение о выделении Адыгее дополнительно более 14,7 млн рублей на стимулирующие выплаты социальным работникам, оказывающим услуги больным с новой коронавирусной инфекцией и людям из групп риска.

«Благодаря поддержке федерального центра в этот непростой период мы смогли многое сделать для выравнивания ситуации в Адыгее и продолжаем эту работу. Уверен, что жители нашей республики почувствовали реальную помощь государства», — приводятся в сообщении слова главы республики Мурата Кумпилова.

Отмечается, что решение о выделении регионам дополнительного финансирования было принято по предложению комиссии Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований.