Москва, , 15:14 — REGNUM Федеральная налоговая служба России упростила получение идентификационного номера налогоплательщика ИНН, сообщается на сайте ФНС.

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Физическим лицам получить теперь ИНН в Личном кабинете налогоплательщика. Граждане в любое удобное время могут бесплатно скачать электронное свидетельство о постановке на учет, подписанное электронной подписью.

В ФНС отметили, что документ, оформленный онлайн, имеет такую же юридическую силу, как и бумажная копия, подписанная налоговым органом и заверенная печатью.

Как сообщало ИА REGNUM, ИНН присваивается человеку жителю России. Это 12-разрядный код, в котором учитывается год, месяц и день формирования записи, ее порядковый номер в реестре и контрольное число.

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