Уфа, , 15:18 — REGNUM Конину могут включить в рацион больничного питания в Башкирии. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос был рассмотрен на выездном «Сельском часе» во время рабочей поездки главы Башкирии Радия Хабирова в Баймакский район.

Отмечается, то фермеры-коневоды рассказали о том, что у них возникают сложности с участием в госзакупках на поставку продукции в школы и больницы.

По словам председателя Государственного комитета по торговли и защите прав потребителей Башкирии Алексея Гусева, в настоящее время проходят консультации с диетологами по поводу включения конины в рацион больничного питания. При этом важно держать отпускные цены на приемлемом уровне.

По словам Радия Хабирова, если фермеры Зауралья сообща представят проекты по созданию племенных репродукторов, а также небольших убойных цехов для переработки мясной продукции, то правительство региона обязательно их рассмотрит на «Инвестчасах» и окажет существенную помощь из бюджета.

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