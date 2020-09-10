Москва, , 14:43 — REGNUM Что имеют в виду под беспорядком немецкие эксперты Deutsche Bank, не совсем понятно. Возможно, подразумевается, что кто-то не оплатит проезд в трамвае или перейдёт улицу на красный свет светофора. Но вся человеческая история практически не содержит периодов, которые можно было бы охарактеризовать как «эпоху порядка», заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию «Нью Рига Финанс Клаб» Александр Зюриков.

«Экономическая, политическая и военная конкуренция различных обществ существовала всегда, и вряд ли прекратится в обозримой перспективе. Более того, такая остановка, скорее, будет негативным симптомом для человечества.

Скорее, речь идет о том, что рушится та очередная попытка создания мирового порядка, в рамках которой Германия так старалась прибиться к сильнейшей фракции, заплатив за это огромную цену.

Речь идет о порядке, в центре которого находятся США, как эмитент главной валюты международных расчетов, арбитр и полицейский, который распределяет доли рынка между своими сателлитами.

Теперь получилось, что на свой рынок США уже не могут позволить себе пускать своих союзников, а доступ к рынкам третьего мира им гарантировать они тоже не в силах. Более того, в отсутствии прямых военных угроз и шансов поживиться разграблением новых жертв гегемона, не очень понятно, зачем оставаться в его свите.

Тут, конечно, германским властям придется серьезно менять подходы, пытаться лавировать между разными центрами силы и пытаться создать свой. Для немецких банков такой период, конечно, несет серьезные риски», — высказал сове мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глобальный беспорядок будет определять эпоху, идущую на смену веку глобализации, начатый в 1980 году, считают стратег Deutsche Bank Джим Рейд.

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