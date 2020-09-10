Бишкек, , 14:43 — REGNUM За пять лет работы Российско-Киргизский фонд развития инвестировал в экономику Киргизии $344 млн (26,1 млрд рублей), предоставив кредиты на реализацию 60 крупных проектов и 2 700 проектов малого и среднего бизнеса. Об этом заявил зампредседателя РКФР Олег Кудяков на конференции, посвященной перспективам киргизско-российского экономического сотрудничества, передает «Кабар».

По его словам, за это время совокупные активы фонда увеличились на 16%, достигнув $580 млн (44,1 млрд рублей), доля РКФР в кредитном портфеле банковской системы республики составляет 25%, а капитал фонда — 88,1% от совокупного капитала банковской системы Киргизии.

Кудяков также отметил, что доля долгосрочных кредитов, предоставленных Российско-Киргизским фондом развития, в банковском секторе республики возросла на 11,5 процентных пунктов, достигнув 42%.

«Выручка предприятий, получивших финансирование от фонда возросла на $131,6 млн (10 млрд рублей).Налоговые отчисления заемщиков фонда составила $77,5 млн (около 5,9 млрд рублей). Помимо этого было создано более 3 400 рабочих мест», — резюмировал он.