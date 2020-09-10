Москва, , 14:33 — REGNUM В августе 2020 года самым продаваемым новым электрокаром в РФ стал Audi E-Tron. Об этом 10 сентября сообщается на сайте «Автостат Инфо».

За отчётный месяц в стране было реализовано 29 экземпляров модели Audi E-Tron.

Второе место разделили между собой Jaguar I-Type и Tesla Model 3. Их российские автолюбители купили по 10 экземпляров.

Далее в модельном рейтинге разместилась модель BMW i3 (9 ед.). Топ-5 замкнули Tesla Model X и Nissan LEAF (по 5 ед.).

За восемь месяцев нынешнего года было продано 198 электрокаров, в то время как год назад эта цифра составляла 191 единицу. Таким образом, за год прирост составил 3,7%.

Напомним, в августе текущего года дилеры в России продали 72 новых электрокара — на 63,6% больше, чем год назад.

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