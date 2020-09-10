Тбилиси, , 14:32 — REGNUM Экономика Грузии не выдержит масштабного карантина на территории страны. Об этом, как передает телеканал «Мтавари архи», сообщила журналистам 10 сентября глава минэкономики Натия Турнава.

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Она согласилась с утверждением премьер-министра Грузии Георгия Гахарии, что началась вторая волна распространения коронавируса, но высказалась против повторения карантинных мер, подобных тем, которые были во время первой волны.

«Мы делаем все возможное, чтобы избежать масштабных ограничительных мер, как когда-то. Наша экономика точно не выдержит такого удара», — сказала Турнава.

Напомним, 10 сентября в Грузии сообщили о 57 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки, при этом, в апреле, когда во всей стране действовал режим чрезвычайного положения, этот показатель не поднимался выше 42.

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