Москва, , 13:36 — REGNUM Ипотечные кредиты в России отличаются высокой степенью надежности, считает доцент кафедры менеджмента недвижимости факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Наталия Рогожина. Об этом она заявила 10 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что за II квартал задолженность по ипотеке выросла на 1,2%. Это максимальное значение за последние 3,5 года.

«Рост объемов ипотечного кредитования позволяет как улучшать жилищные условия, так и развивать рынок жилья, строительную отрасль. Если сравнивать долю ипотеки в ВВП, то она у нас около 7%, тогда как в развитых странах с ипотечным рынком эта доля достигает 50−60%, — отметила Рогожина. — Ипотечные кредиты отличаются высокой степенью надежности, объем просроченной задолженности на протяжении последних лет не превышает 2% от ипотечной задолженности. А общий объем задолженности по ипотечным кредитам будет увеличиваться».

Темпы этого увеличения, по словам экономиста, будут связаны как с уровнем доходов населения, так и с наличием (продлением) государственной поддержки ипотечного кредитования.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России на 1 июля 2020 года задолженность по ипотечным кредитам составила более 8 трлн рублей.