Москва, , 13:13 — REGNUM Общероссийский индекс роста малого и среднего предпринимательства (МСП), который рассчитывают в пределах от — 50 до +50, составил — 3,46 за второй квартал 2020 года. Об этом пишет 10 сентября издание «Коммерсантъ», ссылаясь на отчет, представленный бизнес-омбудсменом Борисом Титовым на Столыпинском форуме.

Титов представил пилотную версию индекса роста, исследование проводил аппарат бизнес-омбудсмена и Институт экономики роста имени Петра Столыпина на основе статистики Сбербанка. В расчётах учтены поступления на расчетные счета МСП, численность получающих зарплату физлиц и динамика всего фонда оплаты труда.

Индекс рассчитывали для всех регионов России, выборка предприятий СМП колебалась 18% до 58%. Индекс 50 баллов означает «взрывной рост», а — 50 баллов — «кризис». В среднем по России за второй квартал индекс составил — 3,46 пункта, что означает «стагнацию» в предпринимательстве.

В Татарии индекс опустился ниже нуля на 23 пункта, это означает «спад» в МСП. Та же ситуация в Нижегородской (-28,2 пункта), Свердловской (-29), Челябинской (-13,5) областях. Положение в Волгоградской области (-30,6) охарактеризовано как «депрессия», а в Пермском крае (-43,9) — как «кризис».

В Ставропольском крае (+47,6) отмечен «взрывной рост», как и в Алтайском крае и Ростовской области. Для Воронежской области индекс составил минус 0,5.

По мнению главы общественной приемной бизнес-омбудсмена Татарии Филиппа Зарубина, пилотная версия индекса не даёт объективного представления об экономической ситуации в регионах, так как исследование пока охватило 21 регион из 85.

«Надеемся, что законченное исследование покажет реальную картину», — заключил он.