Москва, , 13:06 — REGNUM В Москве в первом полугодии 2020 года резиденты и арендаторы ОЭЗ «Технополис «Москва» вложили 1,3 млрд рублей в производство лекарственных средств и материалов. Об этом 10 сентября сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

«Только в производство лекарственных средств и материалов на территории ОЭЗ привлекли 1,3 млрд рублей, а это — 42% от общегородских инвестиций по данному направлению», — сказал Ефимов.

По его словам, в производство электронных и оптических изделий предприятия ОЭЗ вложили почти 1,5 млрд рублей, что соответствует четверти от всех инвестиций в отрасли в городе.