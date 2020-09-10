Киев, , 12:56 — REGNUM Крупнейший украинский производитель легковых автомобилей «Запорожский автомобилестроительный завод» (ЗАЗ) запустил производство автомобилей Groupe Renault для украинского рынка.

Соответствующую информацию обнародовала 10 сентября пресс-служба предприятия, передает корреспондент ИА REGNUM.

В сообщении отмечается, что перед началом проекта ЗАЗ прошел масштабную модернизацию, чтобы полностью соответствовать международным стандартам качества Groupe Renault. Подчеркивается, что украинский рынок будет обеспечен автомобилями «международного уровня качества».

Пресс-служба приводит слова главы правления ЗАЗ Николая Евдокименко, который заявил, что данный проект создаст новые рабочие места и будет способствовать развитию украинского автопрома.

В сообщении не уточняется, сколько автомобилей планируется выпускать на заводе в Запорожье, какие именно модели и какова будет стоимость машин на украинском рынке.

ИА REGNUM напоминает, что в июне посол Франции на Украине Этьен де Понсен посетил Запорожье и заявил, что вопрос сотрудничества Renault и ЗАЗ «остается на повестке дня».

«Кризис заставил компанию Renault, которая действительно изучает эту возможность, немного затормозить и остановить его реализацию. Дело в том, что сейчас вся мировая автомобильная промышленность находится в очень трудном положении, и возможно это повлияет на перспективы реализации этого проект», — отметил тогда дипломат.