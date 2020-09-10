Варшава, , 12:54 — REGNUM Со следующего года в Польше начнут действовать льготы для компаний, решивших автоматизировать или роботизировать свою деятельность. Соответствующую концепцию совместно разрабатывают Министерство финансов и Министерство развития. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Льгота будет действовать как при покупке, так и при аренде новых машин и роботов. Кроме того, компания сможет вычесть из налогов 50% стоимости сборки робота на заводе-изготовителе.

По мнению заместителя министра развития Кшиштофа Мазура, данное решение должно облегчить деятельность компаний, которые хотят автоматизировать производство, «купить, например, робота или машину и обучить команду, как ими управлять».

«Надеемся, что благодаря этому облегчению компании будут уделять больше внимания роботизации. Для того, чтобы компании продолжали развиваться, необходима такая помощь», — добавил чиновник.