Сеул, , 12:57 — REGNUM Южнокорейская компания-производитель кондитерских изделий Orion расширяет производственные мощности в России. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, новая фабрика площадью 42 тыс. кв. м. появится в Тверской области. Соответствующее соглашение было подписано между представителями Orion и администрации Тверской области 9 сентября.

Известно, что в течение трех лет компания намерена инвестировать в расширение производственных мощностей около 80 млрд вон (5,1 млрд руб).

Отметим, что южнокорейская компания вышла на российский рынок в 1993 году. В настоящее время на территории РФ расположены два завода Orion — в Твери и Новосибирске.