Чита, , 12:03 — REGNUM В общественном транспорте Читы подешевел проезд, правда — ненадолго и не для всех. Как сообщает официальный телеграм-канал городской мэрии, пассажиры общественного транспорта Читы могут получить скидку на три рубля при оплате проезда. Речь идет об оплате проезда бесконтактной картой MasterCard или мобильным устройством с технологией NFC (технология беспроводной передачи данных).

Как пояснил и.о. заместитель руководителя администрации — председатель комитета городского хозяйства Евгений Гуцул, акция касается транспорта МП «Читинское троллейбусное управление» (автобусы и троллейбусы) и продлится по 31 октября.

Скидка предоставляется держателем карт MasterCard, выпущенных Сбербанком, а также клиентам других банков. Таким образом, стоимость проезда по акции в автобусах и троллейбусах составит 21 рублей.