Манагуа , , 11:43 — REGNUM Миру требуется новая экономическая модель, основанная на равенстве и справедливости как единственно верной возможности преодолеть нынешний мировой кризис, в том числе в области здравоохранения. Об этом заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега в ходе торжественного мероприятия по случаю 41-й годовщины создания национальной полиции страны.

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По его словам, миру необходима модель, которая ставит во главу угла здоровье и выделяет денежные средства на жизнь, а не на смерть в виде вооружения.

Ортега подчеркнул, что неолиберальная модель, стимулирующая гонку вооружений, продемонстрировала свою неспособность остановить пандемию коронавируса.