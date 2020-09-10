Пекин, 10 сентября 2020, 11:32 — REGNUM Китайский автопроизводитель Dongfeng Motor Corporation приступил к продажам среднеразмерного паркетника Fengshen AX7 в спецверсии Pro. Об этом 10 сентября сообщается на сайте CarsWeek.ru.
Спецверсия от обычной модели отличается более спортивным дизайном и яркими красными акцентами.
Автопроизводители укомплектовали новинку иной радиаторной решёткой и новым передним бампером, красным обрамлением «противотуманок» и молдингами на дверях. Кроме того, светодиодная головная оптика сменила начинку, а фары получили тонировку.
Внутри авто появилась стильная двухцветная отделка. Из нового оборудования здесь можно отметить мультимедийный комплекс WindLink нового поколения с более крупным тачскрином.
В движение модель приводится бензиновой турбированной «четверкой» мощностью 167 либо 170 л. с., которая сочетается с 6-скоростным «автоматом» Aisin.
Напомним, в начале августа 2020 года компания Dongfeng начала продажи рестайлингового кроссовера T5 и его удлиненной модификации T5L.
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