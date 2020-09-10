Пекин, , 11:32 — REGNUM Китайский автопроизводитель Dongfeng Motor Corporation приступил к продажам среднеразмерного паркетника Fengshen AX7 в спецверсии Pro. Об этом 10 сентября сообщается на сайте CarsWeek.ru.

Спецверсия от обычной модели отличается более спортивным дизайном и яркими красными акцентами.

Автопроизводители укомплектовали новинку иной радиаторной решёткой и новым передним бампером, красным обрамлением «противотуманок» и молдингами на дверях. Кроме того, светодиодная головная оптика сменила начинку, а фары получили тонировку.

Внутри авто появилась стильная двухцветная отделка. Из нового оборудования здесь можно отметить мультимедийный комплекс WindLink нового поколения с более крупным тачскрином.

В движение модель приводится бензиновой турбированной «четверкой» мощностью 167 либо 170 л. с., которая сочетается с 6-скоростным «автоматом» Aisin.

Напомним, в начале августа 2020 года компания Dongfeng начала продажи рестайлингового кроссовера T5 и его удлиненной модификации T5L.

Читайте также: Продажи новых авто в Китае выросли на 16%