Иркутск, , 11:00 — REGNUM Иркутская область приобретает крупного налогоплательщика в лице регистрируемой сейчас дочерней компании ПАО «Полюс» — ведущего производителя золота в России, входящего в число крупнейших золотодобывающих компаний мира по запасам и объемам производства. Как сообщает пресс-служба областного правительства, накануне, 9 сентября, глава региона Игорь Кобзев и руководитель ПАО «Полюс» Павел Грачев подписали дополнительное соглашение, договорившись о совместной реализации ряда крупных инфраструктурных проектов, среди них строительство аэропорта и реконструкция дорожной сети на территории Бодайбинского района.

Глава Иркутской области Игорь Кобзев и руководитель ПАО «Полюс» Павел Грачев Пресс-служба правительства Иркутской области

Известно что ПАО «Полюс» владеет 99 лицензиями на добычу золота в Иркутской области, рамочное соглашение о социально-экономическом сотрудничестве было подписано в 2011 году, а сегодняшнее соглашение является дополнительным и определяет обязательства компании перед регионом на ближайшую перспективу.

По словам руководителя компании Павла Грачева, это преимущественно социальные обязательства, направленные на решение бытовых и социальных вопросов, в первую очередь, в Бодайбинском районе, где работают предприятия «Полюса» и где планируется реализация его крупнейшего инвестиционного проекта — Сухой Лог.

«Сегодня договорились с компанией «Полюс», что совместно включаемся в модернизацию транспортной инфраструктуры Бодайбинского района. Более 300 км дорог регионального значения требуют приведения в нормативное состояние. Дороги связывают населенные пункты района, где сегодня практически отсутствует транспортная доступность», — отметил глава региона Игорь Кобзев.

Прорывным моментом врио губернатора назвал перенос сроков реализации проекта по строительству аэропорта в Бодайбо. Благодаря совместной работе регионального правительства и компании с федеральным центром удалось перенести срок реализации проекта с 2024 года на 2021 год.

«Мы приступаем к строительству аэропорта с 2021 года. Более 4 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета для строительства и аэропорта и аэропортовой зоны. Событие важное не только для Бодайбо, но и для региона в целом. Новая инфраструктура предоставит дополнительную возможность для привлечения многих авиакомпаний. А это в свою очередь будет способствовать снижению стоимости билетов, что особенно важно для жителей этого северного района», — сообщил глава Приангарья.

В рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве компанией «Полюс» в текущем году приобретено дорогостоящее медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты для Бодайбинской больницы, начаты работы по проектированию спортивного комплекса с бассейном в Нижнеудинске. Этот спортивный объект будет возведен на средства компании и введен в эксплуатацию летом 2021 года. Администрации Бодайбинского района компанией в текущем году перечислено порядка 40 млн рублей. Средства направят на реализацию проектов муниципального значения.

«Совокупность перечисленных мер и планов компании была бы невозможной без того ощущения стабильности и перспектив, которые внушает нам общение с региональной властью. Мы учитываем все эти аспекты, когда принимаем решение и о месте регистрации компании, и о тех инвестициях, которые делаются не только в наше предприятие, но и в социальную инфраструктуру, и в медицинские учреждения, и в людей, которые здесь проживают.

Те процессы, которые сейчас происходят, для нас — залог комфорта и успеха в наших планах на будущее», — отметил по итогам мероприятия генеральный директор ПАО «Полюс» Павел Грачев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 8 сентября 2020 г., в ходе совещания по вопросам ликвидации последствий летнего паводка в Иркутской области, которое провёл президент России Владимир Путин глава Иркутской области Игорь Кобзев отметил важность не только экологической, но и экономической безопасности вверенного ему региона.

«Поэтому одна из главных задач — привлечение федерального финансирования уже в рамках национальных проектов, а также возвращение крупных компаний в качестве налогоплательщиков в Иркутскую область», — отмечал Игорь Кобзев.

В качестве примера первых успехов он доложил главе государства о принятом решении компании «Полюс» перерегистрировать свою компанию в Иркутской области. Эту процедуру планируется завершить до конца 2020 года.

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