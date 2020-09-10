Уфа, , 11:00 — REGNUM Налоговые льготы для предприятий-резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алга» планируют установить в Башкирии. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба государственного собрания республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, в настоящее время в государственном собрании разрабатывают соответствующий законопроект.

Планируется, что для организаций-резидентов ОЭЗ «Алга» будет снижены ставки налога на прибыль. Кроме этого, их освободят от уплаты транспортного налога.

Председатель госсобрания Башкирии Константин Толкачев полагает, что отдача от резидентов ОЭЗ «Алга» будет больше, чем бюджетные потери от предоставления льгот.

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