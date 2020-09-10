Минск, , 10:11 — REGNUM Китайский автопроизводитель Geely получил в Белоруссии Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на выпуск хэтчбека Geely GS и вседорожника Geely FY11 Tugella. Документ размещён в базе Госкомитета по стандартизации Белоруссии.

Будущие новинки предназначены исключительно для рынка России. В ОТТС отмечается, что тираж хэтчбека и вседорожника будет ограничен сотней экземпляров.

В движение FY11 Tugella будет приводить турбированный движок рабочим объемом два литра мощностью 200 и 238 л. с. Силовые агрегаты сочетаются с 8-позиционным «автоматом» Aisin, а также передним или полным приводом.

Что же касается модели Geely GS, то она будет оснащаться 122-сильным 1,8-литровым мотором, который функционирует с 6-скоростной «механикой» или 6-скоростным «роботом» с двойным сцеплением.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в июле нынешнего года продажи машин компании Geely на российском рынке выросли на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за месяц было реализовано 1338 таких автомобилей.

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