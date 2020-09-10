Чита, , 09:38 — REGNUM В Забайкалье по нацпроекту «Демография» в 2020 году будут введены 25 объектов дошкольного образования. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова и.о. министра образования, науки и молодежной политики Забайкальского края Натальи Бянкиной. Во время своего публичного отчёта она рассказала о доступности дошкольного образования в регионе.

«Уже сейчас введены в эксплуатацию 40 объектов, это 1440 мест, построенные в 2018—2019 годах. В 2020 году финансирование распределено на 38 объектов. Запланировано введение 25 объектов на 964 места, из них семь объектов уже введены в Чернышевске, Дульдурге, Агинском, Шилке и других районах.

Еще на 18 объектах ведутся строительно-монтажные работы, строительная готовность по некоторым составляет 99%. Срок сдачи объектов — декабрь текущего года. Кроме этого ведется проектирование 13 объектов, их ввод запланирован на 2021 год», — пояснила чиновница.

Как уже сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил до конца 2021 года создать 255 тысяч новых мест в яслях. Всего в 2019 году в Забайкалье построено 17 подобных объектов общей мощностью 612 мест в Чите, поселке Агинское, Чернышевском, Улетовском, Шилкинском, Забайкальском и Красночикойском районах. На создание данных пристроек было затрачено более 450 миллионов рублей.

Объем финансирования в 2019—2020 годах составит свыше 1,6 миллиарда рублей.

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