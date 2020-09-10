Москва, , 09:38 — REGNUM В сентябре на 20 — 150 тысяч рублей выросли цены на четыре модели Volkswagen из семи, представленных в России. Об этом 10 сентября сообщается на сайте «Цена Авто».

Так, на российском авторынке подорожали седан Passat, обновлённый лифтбек Polo и кроссоверы Tiguan и Touareg. Большая часть комплектаций этих моделей стала дороже на 0,9 — 6,3% по сравнению с прежней стоимостью.

Теперь Volkswagen Passat в версии Business, оснащенный 150-сильным мотором на 1,4 л, стоит 2 299 000 рублей. При этом эта же комплектация с двухлитровым двигателем мощностью 190 л. с. подорожала до 2 389 000 рублей.

Комплектация Exclusive седана Passat теперь стоит от 2 539 000 рублей. Новая версия модели под названием Respect, которая идёт с семиступенчатой трансмиссией DSG, продается на 120 тысяч рублей дороже, чем версия с МКПП. Её стоимость составляет 1 949 000 рублей.

Обновленный лифтбек Volkswagen Polo подорожал в России на 29 тысяч рублей. Диапазон цен на эту модель теперь составляет от 821 900 до 1 238 900 рублей.

Tiguan стал дороже на 20 тысяч рублей. Теперь начальная стоимость кроссовера обойдется за 1 759 000 рублей. При этом комплектация Sportline продается по прежней цене.

Больше всего подорожал кроссовер Touareg. Все версии этого кроссовера стали дороже на 100 тысяч рублей.

Напомним, в июне 2020 года на 40 — 50 тыс. рублей выросли цены в России на модели Passat, Tiguan и Touareg немецкой марки Volkswagen.

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