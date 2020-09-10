Барнаул, , 09:02 — REGNUM Накануне отопительного сезона рабочий день инспекторов Сибирской генерирующей компании (СГК) все чаще начинается и заканчивается в подвалах жилых домов Барнаула. Как сообщает сегодня, 10 сентября, пресс-служба СГК, 2157 многоквартирных домов Барнаула, или 75% жилого фонда города, к началу сентября подтвердили свою готовность к осенне-зимнему периоду.

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«Готовность всех узлов и агрегатов к приему тепла оценивают сотрудники Службы измерения, наладки и испытаний (СИНИ). В Барнауле в штате СИНИ — 33 человека, именно они проводят инструментальное обследование оборудования элеваторных узлов и тепловых пунктов, а по итогам дают свое заключение. Если претензий у энергетиков нет, значит, многоквартирный дом получит акт готовности к зиме», поясняют энергетики.

Также подчёркивается, что наличие акта технической готовности к приему теплоносителя — обязательное условие для вступления дома в отопительный сезон.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2019 году отопительный сезон в Барнауле наался 25 сентября 2019 года при том, что, согласно данным алтайских синоптиков, температура воздуха за окном не опускалась ниже +15 °С. В текущем сезоне отопление было решено подавать по заявкам.

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