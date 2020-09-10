Ижевск, , 08:55 — REGNUM По итогам января-июля текущего года в Удмуртии ввели в эксплуатацию 4,7 тыс. квартир общей площадью 375,4 тыс. квадратных метров. Этот показатель на 22% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Удмуртстат.

При этом основную часть построенного в республике жилья ввели индивидуальные застройщики — 264,3 тыс. квадратных метров или 70,4% от общего объема.

За семь месяцев текущего года среди регионов Приволжского федерального округа Удмуртия занимает шестое место с показателем 249,6 квадратных метров жилья на 1 тыс. жителей. Лидирует в Поволжье Ульяновская область — 397,9 квадратных метров на 1 тыс. жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-декабря 2019 года регионы Поволжья ввели 16,133 млн кв метров жилья или на 4,9% больше, чем в предыдущем году.

По итогам года спад строительства жилья отмечен в Кировской области — на 8,5%, в Самарской области — на 4,4% и в Саратовской области — на 1,1%.