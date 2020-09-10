Вашингтон, , 08:31 — REGNUM На американской онлайн-площадке Bring a Trailer выставлен на продажу BMW M Coupe 2002 года выпуска, кузов которого окрашен в редкий оттенок Laguna Seca Blue. Об этом сообщается на сайте компании.

Выставленная на торги модель зарегистрирована в американском штате Техас, однако на данный момент находится в Орегоне. Владелец авто сообщил, что машина никогда не попадала в аварию.

Внутри машины размещены спортивные сиденья, обтянутые кожей и имеющие функцию электроподогрева. Также автомобиль оснащён круиз-контролем, стереосистемой и системой кондиционирования.

В движение M Coupe приводится силовым агрегатом S54 производительностью 315 л. с. и рабочим объёмом 3,2 литра. Мотор сочетается с 5-позиционной «механикой» и задним приводом. Также автомобиль укомплектован системой выхлопа Supersprint и колёсами BBS RS-GT размером 19 дюймов.

Ранее на аукционе Bring a Trailer был выставлен на продажу кабриолет Ford Mustang GT третьего поколения, выпущенный в 1984 году.

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