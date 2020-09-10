Франкфурт-на-Майне, Германия, , 08:28 — REGNUM Глобальный беспорядок будет определять эпоху, идущую на смену веку глобализации, который начался в 1980 году. Так считают стратег Deutsche Bank Джим Рейд и его коллеги, их выводы изложены в опубликованном докладе.

«Не всякий беспорядок является плохим», — полагают эксперты Deutsche Bank.

Такой период продлится по меньшей мере десять лет. Эксперты назвали основные темы, его характеризующие.

По мере усиления экономического веса Китая отношения между Пекином и Вашингтоном станут хуже. Противостояние США и Китая будет набирать обороты и уподобится холодной войне США с Советским Союзом.

Для Европы, полагают эксперты, наступит момент истины. После периода пандемии она может остаться в состоянии экономической стагнации с перспективой политического разделения.

Долги в мире будут нарастать, монетарным мейнстримом станет распространение политики «вертолётных денег». Вероятен рост инфляции. Экономическое неравенство после периода пандемии усилится, но затем государства будут разворачивать ситуацию путем увеличения налогов для богатых.

Конкуренция между поколениями усилится, к 2030 году вырастет электоральный вес миллениалов и тех, кто родился позднее. Усилится озабоченность вопросами климата и произойдёт новая технологическая революция.

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