Кейптаун, , 08:30 — REGNUM Экономический спад в ЮАР во втором квартале 2020 года составил 51%. Об этом сообщает BBC Africa.

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Начиная с марта, самая индустриализованная экономика континента начала испытывать последствия одних из самых строгих в мире карантинных мер для борьбы с распространением коронавируса.

Эксперты ожидали экономический спад, но полученные показатели ошеломляют, отметили репортёры. За исключением сельского хозяйства, во всех секторах экономики наблюдался значительный спад, а такие отрасли, как авиация, туризм и гостиничный бизнес, фактически прекратили работу.

Спорный запрет на алкоголь и сигареты привел к тому, что потребительские расходы на эти товары упали на 92%.

По словам журналистов, теперь ЮАР платит большую цену за «ранние и агрессивные карантинные меры». Благодаря этой стратегии пандемию удалось взять под контроль, но экономика страны, уже находившаяся в состоянии стагнации, сильно пострадала.

Экономический спад означает, что впервые с момента зарождения многопартийной демократии в 1993 году экономика ЮАР пережила четыре последовательных квартала спада.