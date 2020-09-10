Оттава, , 02:21 — REGNUM Правительство Канады выделило 221 млн канадских долларов для помощи неграм-предпринимателям, чьи предприятия пострадали от пандемии коронавирусной инфекции, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо в официальном обращении.

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«Пандемия выявила неравенство, которое ударило по черным канадцам, и подчеркнула необходимость перезапустить нашу экономику таким образом, чтобы все жители страны имели одинаковые шансы на успех», — заявил он.

По словам Трюдо, действующая экономическая система ущемляет негров-бизнесменов. При этом подобные меры канадское правительство предпринимает впервые.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал жителей страны проявлять бдительность, чтобы не допустить второй волны заражения коронавирусом нового типа. В стране уже сняты большинство карантинных ограничений, однако заболеваемость COVID-19 продолжает расти.

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