Вашингтон, , 23:49 — REGNUM Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристаллина Георгиева и главный экономист организации Гита Гопинат призвали страны мира продолжить внедрение мер поддержки экономики в ситуации продолжающейся пандемии COVID-19, 9 февраля сообщает агентство Associated Press.

«Восстановление остается очень хрупким и неравномерным по регионам и секторам. Чтобы обеспечить продолжение восстановления, важно не прекращать поддержку» , — сказано в заявлении представителей МВФ.

По оценкам МВФ, ущерб мировой экономики от пандемии COVID-19 к концу 2021 года достигнет $12 трлн, при этом по странам с низким уровнем доходов пандемия и «коронавирусные» ограничения ударят ощутимее всего.

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