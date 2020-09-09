Нью-Йорк, США, , 23:25 — REGNUM Фондовый рынок США «поправляется» после нескольких дней серьёзного спада, 9 сентября все основные индексы Уолл-стрит завершили в хорошем плюсе.

К концу дня торгов индекс Dow Jones вырос на 439,58 пункта (1,60%), до 27 940,47 пункта. Диапазон Dow составил 27 704,54 — 28 206,21 пункта.

S&P 500 вырос на 65,97 пункта (1,98%), до 3397,81 пункта, диапазон — от 3366,80 до 3425,10 пункта. Nasdaq вырос на 293,87 пункта (2,71%), до 11 141,56 пункта, диапазон — от 10 970,45 до 11 217,69 пункта.

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