Пекин, , 18:57 — REGNUM В Китае в результате мер, принятых в рамках восстановления экономики после эпидемии коронавирусной инфекции, в августе текущего года зафиксировано снижение потребительской инфляции. Об этом 9 сентября сообщает Синьхуа со ссылкой на официальные данные, опубликованные Государственным статистическим управлением (ГСУ) КНР.

Отмечается, что в прошлом месяце индекс CPI (потребительских цен), считающийся основным инфляционным показателем, снизился до 2,4% в годовом выражении, в то время, как в июле он достигал 2,7%. В целом цены за месяц в Китае выросли на 0,4%, а в продовольственном секторе — на 1,4%. Среди конкретной номенклатуры товаров, наиболее сильный рост отмечен на овощи — 6,4%, что связывается со спецификой во многом аномальных погодных условий.

В целом, как отмечает ГСУ, общий рост показателя CPI за первые восемь месяцев нынешнего года в годовом исчислении составил 3,5%.