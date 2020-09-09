Бишкек, , 18:26 — REGNUM С момента объявления пандемии коронавируса Киргизия получила в качестве помощи от международных финансовых институтов в общей сложности $338 млн (более 25,6 млрд рублей). Об этом на брифинге сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

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По словам высокопоставленного чиновника, киргизстанские власти уже успели израсходовать $207 млн (свыше 15,7 млрд рублей) из этих денег, а оставшиеся средства хранятся в национальном банке республики.

Вице-премьер уточнил, что деньги были потрачены на меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, на обеспечение продовольственной безопасности, на зарплаты бюджетникам и социальные выплаты, а также на кредиты для поддержки бизнеса во время пандемии.