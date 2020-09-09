Москва, , 16:51 — REGNUM В России институт социального найма нуждается в серьезном реформировании, считает генеральный директор фонда «Институт экономики города» Александр Пузанов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября сообщила пресс-служба Общественной палаты РФ.

«Считаю, что институт соцнайма в нынешнем виде нуждается в реформировании. Проблема вымывания социального жилфонда стоит перед нами с 1998 года, было не менее семи попыток вносить изменения в законодательство, чтобы это исправить, но до сих пор проблема остается актуальной. Двадцатилетний опыт показывает, что простыми решениями столь сложную задачу нам не решить, — сказал он. — Мы поддерживаем существование единого реестра нуждающихся в жилье, но данное предложение уже закреплено в законе с 2015 года, и ответственный за это Пенсионный фонд».

Кроме того, он сказал, что государство в РФ больше нацелено на предоставление жилья в собственность (например, через ипотеку), нежели на развитие институтов социального найма.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российские банки в июле выдали клиентам рекордное количество ипотечных кредитов.

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