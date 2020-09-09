Москва, 9 сентября 2020, 16:51 — REGNUM В России институт социального найма нуждается в серьезном реформировании, считает генеральный директор фонда «Институт экономики города» Александр Пузанов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября сообщила пресс-служба Общественной палаты РФ.
Кроме того, он сказал, что государство в РФ больше нацелено на предоставление жилья в собственность (например, через ипотеку), нежели на развитие институтов социального найма.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российские банки в июле выдали клиентам рекордное количество ипотечных кредитов.
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