Москва, , 16:50 — REGNUM В стране накоплены огромные обязательства по обеспечению граждан жильем, считает первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Светлана Разворотнева. Об этом 9 сентября корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-служба ОП РФ.

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«Одна из национальных целей заключается в обеспечении жильем не менее пяти миллионов семей ежегодно, — сказала Разворотнева. — Улучшение жилищных условий российских семей — национальная цель для нашей страны. И единственный инструмент ее реализации — ипотечное кредитование. Однако, по данным Центробанка, только 35 процентов семей могут позволить себе ипотеку при покупке квартиры».

По ее словам, во многих городах отсутствует многоэтажное строительство нового жилья, а получить ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), несмотря на усилия государства, до сих пор весьма сложно.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России на 1 июля 2020 года задолженность по ипотечным кредитам составила более 8 трлн рублей.

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