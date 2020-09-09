Москва, , 16:24 — REGNUM В России нет каких-то особых уникальных препятствий для развития банковских карт, считает доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Юрий Твердохлеб. Об этом он заявил 9 сентября корреспонденту ИА REGNUM. Так он прокомментировал новость о том, что во II квартале 2020 года число депозитных и кредитных карт, которыми пользовались жители России, упало на 4,5 млн единиц.

«Не думаю, что этот тренд будет продолжаться дальше. Глобальная тенденция такова, что развитие платежных отношений приводит к растущему использованию современных электронных форм расчетов, прежде всего банковских карт. По мере оздоровления и активизации всех процессов в экономике спрос на различные карточные продукты будет не только восстанавливаться, но и увеличиваться, — сказал он. — В России нет каких-то особых, уникальных препятствий для развития банковских карт. Как и в других странах, есть риски мошенничества и невысокая финансовая грамотность людей — это все определенные препятствия».

Но, как подчеркнул эксперт, это характерно не только для России, но и для других развитых стран.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист отметил, что наблюдаемое в России снижение спроса на банковские карты носит краткосрочный характер.