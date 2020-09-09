Москва, 9 сентября 2020, 16:16 — REGNUM Наблюдаемое в России снижение спроса на банковские карты носит краткосрочный характер, считает доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Юрий Твердохлеб. Об этом он заявил 9 сентября корреспонденту ИА REGNUM.
На него, как подчеркнул экономист, оказывают влияние другие факторы, на сегодня более значимые.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России отмечено рекордное сокращение количества используемых пластиковых банковских карт.