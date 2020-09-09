Москва, , 16:16 — REGNUM Наблюдаемое в России снижение спроса на банковские карты носит краткосрочный характер, считает доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Юрий Твердохлеб. Об этом он заявил 9 сентября корреспонденту ИА REGNUM.

«Я не думаю, что граждане России массово отказываются от карт, — считает Твердохлеб. — Скорее это снижение спроса на банковские карты связано с той экономической ситуацией в стране, которая сложилась под влиянием пандемии и ранее введенных санкций. Из-за этого уменьшается потребительская и деловая активность, и одной из форм проявлений этого является снижение спроса на карты. Учитывая, что это краткосрочное явление, не должно быть серьезных негативных последствий. Рынок потребительских услуг не зависит от спроса на карты».

На него, как подчеркнул экономист, оказывают влияние другие факторы, на сегодня более значимые.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России отмечено рекордное сокращение количества используемых пластиковых банковских карт.