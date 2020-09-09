Москва, , 15:32 — REGNUM По итогам августа 2020 года в Москве было продано 16 878 новых автомобилей — на 6,6% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

За август 2020 года на московском авторынке было продано 16 172 авто иностранных марок — на 5,4% меньше по сравнению с августовскими продажами 2019 года. Продажи машин отечественных марок упали за отчетный период на 27%, до 706 экземпляров.

Самыми продаваемыми машинами на авторынке Москвы в августе стали Volkswagen Polo. Причем продажи этой модели выросли на 68% (977 ед.). На второй строчке модельного рейтинга разместилась модель Kia Rio, чьи продажи выросли на 29%. Всего в российской столице за август было продано 757 экземпляров корейской марки.

Volkswagen Tiguan оказался на третьем месте — 609 проданных авто (+7,8%). Четвертое и пятое места заняли соответственно лифтбэк Skoda Rapid (592 ед.; +101%) и Hyundai Creta (562 ед.; —6%).

Напомним, в августе 2020 года продажи легковых автомобилей на российском рынке упали на 8% по сравнению с прошлогодним показателем.

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