Москва, , 14:05 — REGNUM Северо-Западный федеральный округ возглавил список рейтинга регионов по расходам граждан за август с цифрой в 2,4% роста. Это следует из исследования, проведённого холдингом «Ромир».

При этом Дальневосточный ФО и Центральный ФО стали единственными регионами, в которых было зафиксировано падение данного показателя: — 3,2% и — 1,5% соответственно.

По сравнению с данными годичной давности расходы снизились в Сибирском (-2,8%), Уральском (-6,5%) и Дальневосточном (-7,4%) федеральных округах. А вот лидером по данному показателю стал Северо-Кавказский ФО: цифра в этом регионе составила +8,4% роста.