Токио, , 11:10 — REGNUM Японский автопроизводитель Subaru представит кросс-купе Adrenalin в декабре 2021 года. Об этом сообщается на сайте Yahoo Japan.

Концепт этой модели под названием Visible Adrenaline был представлен в прошлом году на Женевском автосалоне.

Кроссовер выделяется стильным дизайном. Он имеет «мускулистые» формы, придающие модели брутальность, а его габаритные размеры сопоставимы с Subaru XV.

Ожидается, что под капотом авто будет функционировать двухлитровый «оппозитник» либо мягкий гибрид e-Boxer.

Ранее стало известно, что продажи модели Subaru Outback шестого поколения в России стартуют в начале 2021 года.

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