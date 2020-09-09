Москва, , 11:00 — REGNUM Российское государство категорически не хочет бороться с мошенниками, и это сильно мешает развитию сектора банковских карт, полагает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 9 сентября корреспонденту ИА REGNUM.

«Мы очень передовые в этом отношении. Но картам сейчас начало мешать распространение интернета. Многие люди обходятся без пластиковых карт. Многие обходятся просто телефонами. И по этой части мы, наверное, вторые в мире после Китая, — сказал Делягин. — Мы очень развитые в этом отношении. Намного более развитые, чем большинство стран Запада. Но государство категорически не хочет бороться с мошенниками, и это сильно мешает развитию сектора банковских карт. Это видно. В целом борьба с преступностью вызывает большие вопросы. Государство в силу своего разложения вообще не может бороться с преступностью. Но в случае с мошенничеством оно еще и категорически не хочет бороться. Это главная проблема».

Кроме того, как пояснил Делягин, играет свою роль бедность населения.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России отметили рекордное сокращение количества используемых пластиковых банковских карт.

Читайте ранее в этом сюжете: Отказ граждан РФ от банковских карт ударит по финансовой сфере – Делягин