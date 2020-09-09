Москва, , 10:57 — REGNUM Арбитраж Москвы отказал в удовлетворении многомиллионного иска «дочки» РЖД — АО «Скоростные магистрали». Истец требовал свыше 709 млн рублей с трёх компаний, которые были участниками консорциума, занимавшегося разработкой проектной документации для высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

Для разработки документации был создан консорциум в составе трёх юрлиц — «Нижегородметропроект», «Мосгипротранс» и China Railway Eryuan Engineering Group Co. Ltd. Именно эти компании и были ответчиками по делу о взыскании 709 549 080 рублей. РЖД привлекли в спор третьим лицом. Контракт с консорциумом был подписан по итогам открытого конкурса в июне 2015 года.

Судья Гутник вынес вердикт — «в удовлетворении исковых требований отказать». Подробности и мотивировки суда пока неизвестны, так как полностью решение не изготовлено.

Напомним, проект ВСМ затрагивает интересы нескольких регионов, в том числе Москвы, Нижегородской, Московской, Владимирской областей, Марий Эл, Чувашии и Татарии. Предполагалось, что на трассе протяжённостью 790 км будет 16 остановок. Планировалось, что за счёт реализации проекта время в пути от Москвы до Казани сократится более чем в четыре раза — с 14 до 3,1 часа. Продолжение трассы в перспективе должно было связать Россию с Китаем. Завершить участок планировалось до 2025 года при стоимости почти 1,7 трлн рублей. Некоторые высокопоставленные чиновники отнеслись с недоверием к проекту.